Новая двухмоторная Tesla Model 3 будет стоить около $78 тысяч

Tesla Motors разработала полноприводный вариант Tesla Model 3, оснащенной двумя силовыми установками. Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в своем Twitter.



Машина будет стоить около $78 тыс. и сможет продолжать движение даже при выходе из строя одного из двигателей.

«Почти столько же, сколько BMW M3, но на 15 процентов быстрее и с лучшей управляемостью. На трассе обойдет всех в этом классе», — написал Маск.

По его словам, Model 3 будет разгоняться до скорости 60 миль в час (96 км/ч) за 3,5 секунды. При этом ее максимальная скорость составит почти 250 км/ч, а зарядки аккумулятора хватит на 500 км.

Отмечается, что двухмоторная схема предполагает размещение одного двигателя в передней части машины, а второго — в задней. Один из двигателей оптимизирован для обеспечения высоких динамических характеристик автомобиля, другой — для как можно большего пробега между подзарядками.

Ранее стало известно, что акционеры могут снять Маска с поста главы совета директоров Tesla.