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Акционеры могут снять Маска с поста главы совета директоров Tesla

08:32, 20.05.2018
Акционеры могут снять Маска с поста главы совета директоров Tesla
Фото: commons.wikimedia.org / Heisenberg Media

Консультационно-представительская фирма Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала акционерам Tesla поддержать предложение по разделению ролей председателя совета директоров и СЕО. Обе должности занимает Илон Маск.

ISS предлагает создать позицию независимого председателя совета директоров сообщает Bloomberg. Отмечается, что основатель Tesla Илон Маск сейчас владеет более чем 20% компании.

«Акционеры выиграют от сильнейшей формы независимого надзора за советом директоров в виде независимого председателя», — говорится в письме ISS клиентам.

Кроме того, ISS посоветовала сместить двух членов совета директоров компании — инвестора Антониа Грасиаса и сына медиамагната Руперта Мердока Джеймса Мердока.

Ранее стало известно, что Tesla за год увеличила убыток вдвое — до рекордных $709 миллионов.

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