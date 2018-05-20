Акционеры могут снять Маска с поста главы совета директоров Tesla

Консультационно-представительская фирма Institutional Shareholder Services (ISS) рекомендовала акционерам Tesla поддержать предложение по разделению ролей председателя совета директоров и СЕО. Обе должности занимает Илон Маск.



ISS предлагает создать позицию независимого председателя совета директоров сообщает Bloomberg. Отмечается, что основатель Tesla Илон Маск сейчас владеет более чем 20% компании.

«Акционеры выиграют от сильнейшей формы независимого надзора за советом директоров в виде независимого председателя», — говорится в письме ISS клиентам.

Кроме того, ISS посоветовала сместить двух членов совета директоров компании — инвестора Антониа Грасиаса и сына медиамагната Руперта Мердока Джеймса Мердока.

Ранее стало известно, что Tesla за год увеличила убыток вдвое — до рекордных $709 миллионов.