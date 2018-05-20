Московский «Арарат» в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Армении

«Арарат», ставший победителем зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), со следующего сезона начнет выступать в чемпионате Армении.



«Арарат» досрочно завоевал право на участие в турнире Футбольной национальной лиги (ФНЛ). При этом клуб не сумел получить лицензию Российского футбольного союза, необходимую для участия в ФНЛ, сообщает ТАСС.

По словам гендиректора «Арарата» Погоса Галстяна, команда будет выступать в чемпионате Армении, вероятнее всего, под названием «Арарат-Москва».