Число погибших в авиакатастрофе на Кубе увеличилось до 110
Число погибших в авиакатастрофе в аэропорту Кубы увеличилось до 110 человек, три человека ранены. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Минтранс Кубы.
Так, как передает RT, специалисты нашли один из черных ящиков разбившегося в пятницу пассажирского самолета.
Накануне пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване. Ранее СМИ сообщили, что на борту были 110 человек и только трое из них выжили.Происшествия
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