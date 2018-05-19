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США и Китай договорились выровнять торговый баланс

22:23, 19.05.2018
США и Китай договорились выровнять торговый баланс
Фото: flickr.com

Делегации Китая и США в ходе консультаций 17—18 мая договорились предпринять меры для выравнивания торгового баланса.

«Для удовлетворения растущего потребительского спроса народа Китая и учитывая необходимость высококачественного экономического развития КНР значительно увеличит закупки товаров и услуг у Соединенных Штатов», — приводит заявление Белого дома RT.

Отмечается, обе стороны согласились увеличить экспорт «сельхозпродукции и энергии». Кроме того, договорились усилить сотрудничество по защите интеллектуальной собственности.

Ранее СМИ сообщили, что Китай предложил США сократить торговый дефицит на $200 миллиардов.

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