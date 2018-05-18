СМИ: Китай предложил США сократить торговый дефицит на $200 миллиардов

Представители китайских властей на переговорах в Вашингтоне предложили американской стороне пакет мер для сокращения дефицита торгового баланса между Китаем и США на $200 млрд.



Предложения Китая включают, в частности, отмену тарифов на $4 млрд на некоторые виды продукции из США, в том числе на фрукты, орехи, свинину и вино, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что основную выгоду от инициативы Пекина может получить корпорация Boeing, которая поставляет в Китай около четверти своей продукции.

В 2017 году дефицит в торговле США с Китаем достиг $375,7 млрд. Ранее Вашингтон требовал сокращения дефицита в торговле между двумя странами на $200 млрд к концу 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что США разрабатывают новые торговые меры против Китая. Подробно о торговой войне между странами — в материале «Реального времени».