В Башкирии сорвало ветром крышу общежития колледжа

В селе Каран Буздякского района Башкирии сильным ветром сорвало кровлю в здании общежития сельско-хозяйственного колледжа.

Инцидент произошел сегодня. В результате повреждено 390 кв. метров кровли из общих 450. Погибших и пострадавших нет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Само здание было построено в 1960 году и этим летом должно было пройти капремонт. В общежитии проживало 32 студента, до окончания учебного процесса они будут проживать по местам своего жительства.

Ранее сообщалось, что в Башкирии недостроенное колесо обозрения начало разрушаться из-за ветра.