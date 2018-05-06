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В Башкирии недостроенное колесо обозрения начало разрушаться из-за ветра

20:59, 06.05.2018
В Башкирии недостроенное колесо обозрения начало разрушаться из-за ветра
Фото: youtube.com/скриншот

В Нефтекамске (Башкирия) недостроенное колесо обозрения начало разрушаться из-за сильного ветра. В субботу, 5 мая, ураган сорвал тросы и раскрутил аттракцион.

Часть конструкций погнуло, часть упала на землю. По некоторым данным пострадал рабочий, передает «Башинформ».

Видео с места происшествия опубликовали нефтекамцы в социальных сетях.

Напомним, что на прошлой неделе сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов в республике. Также пострадали ферма и детский сад.

Происшествия Башкортостан
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