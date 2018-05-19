Нападающий ХК «Сочи» Павел Падакин перешел в «Ак Барс»

Форвард перешел в расположение казанской команды в результате обмена с сочинским клубом. Взамен на Падакина, из «Ак Барса» в «Сочи» последовал форвард Дмитрий Архипов. Об этом сообщает официальный сайт «Ак Барса».

В прошедшем сезоне Дмитрий Архипов провел 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 2 (1+1) очка. В играх Кубка Гагарина он участия не принимал.

Павел Падакин в 53 матчах набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности «+21». В плей-офф на его счету одна голевая передача в 5 играх.

Напомним, что сегодня в ХК «Сочи» из «Ак Барса» отправился так же 23-летний защитник Дамир Мусин.