Капремонт детских оздоровительных лагерей Татарстана должны завершить до 25 мая

По программе капремонта многоквартирных домов в 2018 году планируется обновить 995 жилых объектов общей площадью 5,3 млн кв. м. На сегодня продолжаются конкурсные процедуры, завершается работа по экспертизе достоверности сметной стоимости.



В программу капремонта объектов образования вошло 28 общеобразовательных организаций, из которых 16 муниципальных и 12 коррекционных школ. По состоянию на 3 мая работы ведутся в 25 учреждениях, один объект сдан. Также ремонтные работы ведутся в 80 детсадах, при этом на одном объекте ремонт уже завершен, сообщает пресс-служба Минстроя.

Отмечается, что в текущем году запланирован капремонт 14 детских оздоровительных лагерей, строительство шести лагерей и реконструкция одного лагеря. Работы ведутся на всех объектах. При этом динамика за две недели составила 24,8%. На девяти объектах работы завершены.

«Напоминаю, что ремонт оставшихся 5 объектов необходимо завершить до 25 мая», — заявил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.

Также к настоящему времени завершили ремонт трех объектов культурного назначения, двух подростковых клубов и семи зданий (помещений) исполнительных комитетов (советов) поселений муниципальных образований РТ.

Ранее сообщалось, что капремонт детских оздоровительных лагерей завершат к 25 мая.