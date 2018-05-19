Минниханов пробежит 3 км на «Казанском марафоне-2018»

Президент Татарстана Рустам Минниханов завтра, 20 мая, примет участие в «Казанском марафоне-2018». Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

«На старт марафона выйдет Президент республики Рустам Минниханов, он планирует пробежать три километра. Очень много представителей власти выйдет на различные дистанции, ваш покорный слуга планирует впервые в жизни пробежать „половинку"», — приводит его слова «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в центре Казани частично ограничат движение в связи с проведением «Казанского марафона-2018».

