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Главреда «РИА Новости Украина» перевели в СИЗО

14:07, 19.05.2018

Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный в Херсоне по подозрению в госизмене, переведен в СИЗО.

«Кирилл Вышинский переведен из изолятора временного содержания в следственный изолятор. Мы готовим апелляционную жалобу, которую мы подадим в понедельник. Состояние здоровья Кирилла удовлетворительное», — цитирует РБК адвоката Андрея Доманского.

По версии следствия, журналист в своих материалах агитировал за сепаратизм восточных областей страны.

Ранее суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на два месяца. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием журналиста беспрецедентной.

Происшествия
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