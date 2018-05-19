Партия Навального получила название «Россия будущего»

Партия оппозиционера Алексея Навального получила название «Россия будущего». Соответствующее решение было принято на учредительном съезде сегодня, 19 мая.

Юрист ФБК Иван Жданов сообщил, что это четвертый учредительный съезд партии и седьмой — в общей сложности. Он выразил уверенность, что партия Навального будет зарегистрирована, отметив, что возможно «это не последний съезд, который придется проводить», передает «Интерфакс».

«Мы ждали представителей министерства юстиции, но они не пришли», — добавил Жданов.

Сам оппозиционер не смог присутствовать на учредительном съезде, так как находится под арестом. Председателя партии съезд избирать не стал.



Напомним, Тверской суд Москвы 15 мая назначил Навальному 30 суток административного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия после несанкционированного митинга 5 мая в центре столицы.