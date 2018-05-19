Новая Lada 4х4 может получить платформу Renault Duster

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Президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что Lada 4x4 может получить платформу Renault Duster от Renault-Nissan. При этом, по его словам, все качества внедорожника, за которые любят эту модель, сохранятся.

«В настоящее время мы изучаем изменения, которые могут потребоваться в платформу альянса (Renault-Nissan-Mitsubishi) CMFB-LS <…>. Очевидно, что преемник существующей Lada 4×4 будет сильным продуктом с глобальным потенциалом не только для российского рынка», — цитирует Мора ТАСС.

Предполагается, что адаптация платформы начнется уже летом этого года. В серийное производство новая «Нива» может поступить уже в 2019 году.

Ранее АвтоВАЗ объявил цены на Lada Vesta Cross, который поступит в продажу летом. Новый седан в момент вывода на рынок в максимальном исполнении Luxe будет стоить 763,9 тыс. рублей.