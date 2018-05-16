Новая Lada Vesta Cross будет стоить от 763,9 тысячи рублей

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АвтоВАЗ объявил цены на седан Lada Vesta Cross, который поступит в продажу летом.

Новая Vesta Cross седан в момент вывода на рынок представлена в максимальном исполнении Luxe. Автомобиль, оборудованный 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач, стоит 763,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобиль в аналогичном исполнении, но с силовым агрегатом 1,8 л (122 л. с.) и МКПП предлагается от 788,9 тыс. руб., АМТ — 813,9 тыс. руб.



Ранее в Сети появились первые снимки нового седана Lada Vesta Cross. Автомобиль запечатлен в цвете «Марс», который недоступен для обычного седана «Веста», а предназначен только для универсала Vesta SW Cross. Седан проходит тестовые испытания на дорогах Тольятти.