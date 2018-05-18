Больше половины казанцев планируют отдых на море в этом году

Больше половины жителей Казани — 65% — планируют как минимум одну поездку на море в этом году. При этом большинство казанцев именно на лето назначают долгий двухнедельный отпуск, – сообщила «Реальному времени» Ирина Рябовол, представитель momondo.ru.

Отмечается, что самыми популярными направлениями в этом году будут морские курорты либо города, осмотр которых можно легко совместить с пляжным отдыхом.

Так, топ-10 востребованных городов возглавил Сочи, однако по сравнению с прошлым годом спрос на российский курорт снизился на 23%. За ним – Стамбул (+138%) и Анталия (+40%).

Далее по убыванию: Тбилиси (+42%), Москва (+74%), Санкт-Петербург (+107%), Анапа (-16%), Барселона (-31%), Баку (-7%) и Прага (-11%).

Напомним, вчера, 17 мая, президент РТ Рустам Минниханов призвал руководство республики отдыхать в Болгаре: «Не надо никакие ни Эмираты, ни Турцию».