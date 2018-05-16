Минниханов призвал руководство РТ отдыхать в Болгаре: «Не надо никакие ни Эмираты, ни Турцию»

Президент РТ Рустам Минниханов предложил руководству Татарстана проводить отпуска в Болгаре. Об этом он сообщил до начала заседания антикоррупционного комитета РТ.



«Только что в Болгаре были. Очень красиво. Не надо никакие ни Эмираты, ни Турцию, летом по крайней мере. Болгар! Очень удобно все: пятизвездочный отель, и покушать есть, и рыбалка», — рассказал глава РТ

Минниханов также предложил проводить в Болгаре часть совещаний.

Ранее Болгар вошел в топ-3 городов России по числу туристов на одного жителя.