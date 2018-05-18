Победителями «Дивизиона Игоря Безденежных» в Уфе стали юные футболисты Челябинска

В Уфе на запасном поле стадиона «Нефтяник» завершились соревнования в «Дивизионе Игоря Безденежных» всероссийского футбольного фестиваля «Большие звезды светят малым». В этой группе сильнейшего выявляли футболисты 2010 года рождения.

Победителем турнира стали ребята из челябинской «СШОР №3». Второе место досталось уфимской «Академии футбола». Третий приз также у уфимской команды — «Сармат».

Призы вручали спортивный директор ФК «Уфа» Ильдус Биглов и лично Игорь Безденежных, футболист ФК «Уфа», игрок молодежной сборной России, отданный в конце сезона в аренду нижегородскому «Олимпийцу».

Лучшими игроками стали: вратарь из Челябинска Александр Антошкин, защитник — Дмитрий Кузнецов («ДЮСШ №4», Магнитогорск), нападающий — Богдан Степанов («Академия футбола»), бомбардир — Али Сулейманов («Восход», Уфа).

