Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для россиян

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, предусматривающий возможность проведения банкротства граждан по упрощенной процедуре для граждан с невысокой задолженностью. Об этом заявила директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития ведомства Елена Сороковая.

«Законопроектом предусматривается, что заявления граждан, имеющих небольшой долг, будут подаваться в электронном виде на сайте суда, что позволит значительно сократить документооборот и упростить подачу заявления. При подаче такого заявления помощь должнику будет оказывать арбитражный управляющий», — цитирует ее «РИА Новости»,

Ранее сообщалось, что число банкротов в России в первом квартале 2018 года возросло в 1,5 раза.