Новости аналитики

21:41 МСК
Новости раздела
Аналитика

Число банкротов в России в первом квартале 2018 года возросло в 1,5 раза

18:42, 04.04.2018
Число банкротов в России в первом квартале 2018 года возросло в 1,5 раза
Фото: pixabay.com

Число банкротов в России в период с января по март увеличилось в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло почти 9 тыс. человек, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Кроме того, на 6% увеличилось и число потенциальных банкротов (заемщиков с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту), следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и ОКБ.

Ранее стало известно, что к середине марта 2018 года под действие закона о банкротстве физических лиц попали 891,36 тыс. человек.

АналитикаБизнес
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан