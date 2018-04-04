Число банкротов в России в первом квартале 2018 года возросло в 1,5 раза

Число банкротов в России в период с января по март увеличилось в 1,5 раза по сравнению с первым кварталом 2017 года и достигло почти 9 тыс. человек, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Кроме того, на 6% увеличилось и число потенциальных банкротов (заемщиков с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту), следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве и ОКБ.

Ранее стало известно, что к середине марта 2018 года под действие закона о банкротстве физических лиц попали 891,36 тыс. человек.