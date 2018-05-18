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Первое заседание нового правительства РФ пройдет на следующей неделе

15:30, 18.05.2018
Первое заседание нового правительства РФ пройдет на следующей неделе
Фото: ru.wikipedia.org

Первое заседание нового правительства РФ пройдет в начале следующей недели. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

«Первое заседание нового правительства пройдет в начале недели до Петербургского экономического форума», — цитирует ее ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового правительства. «Реальное время» опубликовало полный список министров и вице-премьеров, которые вошли в него.

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