Первое заседание нового правительства РФ пройдет на следующей неделе

Первое заседание нового правительства РФ пройдет в начале следующей недели. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

«Первое заседание нового правительства пройдет в начале недели до Петербургского экономического форума», — цитирует ее ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указы о назначении нового правительства. «Реальное время» опубликовало полный список министров и вице-премьеров, которые вошли в него.