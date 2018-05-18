Особняк Самоделкиных в Уфе включен в список объектов культурного наследия

Деревянный дом купца Самоделкина на углу улиц Ленина и бульвара Ибрагимова в Уфе включен в реестр памятников истории и культуры регионального значения. Соответствующий приказ Управления по госохране объектов культурного наследия опубликован на официальном правовом портале.

Здание 1913 года постройки расположено в Уфе на улице Ленина, 81 (бульвар Ибрагимова, 36).

Предметом охраны признаны объемно-пространственная композиция, декоративные элементы фасадов и интерьеры дома. На его территории запрещается строительство капитальных объектов и любые виды работ, создающие угрозу разрушения.

Ранее правительство Башкирии утвердило границы зоны охраны трех объектов культурного наследия регионального значения — дом Степанова-Зорина, дом жилой Винокурова и дом, где жил русский ученый академик М.К. Любавский.