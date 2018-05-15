Министр финансов РТ сообщил о профиците бюджета республики за 2017 год

Доходы Татарстана за 2017 год составили почти 244,3 млрд рублей, расходы — около 231,1 млрд рублей. Таким образом, бюджет республики впервые за несколько лет исполнен с профицитом. Он составил 13,2 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

«Расходы оказались меньше, чем доходы. И остались денежные средства. Впервые за эти годы бюджет исполнен с профицитом», — сказал он.

По его словам, остаток денежных средств перешел на текущий год, пишет «Татар-информ».

«В феврале были внесены изменения в бюджет 2018 года. В них как раз расписаны остатки, которые направлены в основном на дорожное строительство — около 9,4 млрд рублей. Часть средств предусмотрена на сельское хозяйство — 1,3 млрд рублей. Поскольку было отмечено снижение закупочных цен на молоко, то они направлены на поддержку хозяйств. Остальные деньги — на школы и детские сады», — рассказал Гайзатуллин.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 регионов по отчислениям в бюджет России. Подробности — в материале «Реального времени».