Прокуратура Нижегородской области потребовала лишить депутатский полномочий Владислава Атмахова

Прокуратура Нижегородской области внесла в областное законодательное собрание представление с требованием освободить с занимаемой должности руководителя фракции одной из политических партий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что парламентарий участвовал в общем собрании учредителей коммерческой организации, где ему принадлежит 20 % в уставном капитале.

При этом сведения о наличии доли в уставном капитале при представлении справок о доходах за 2016 год он скрыл. Также депутат не указал квартиру в Нижнем Новгороде, приобретенную его супругой в 2016 году. Фамилия парламентария в пресс-релизе прокуратуры не указана.

По информации «ФедералПресс», речь идет о руководителе фракции ЛДПР, председателе комитета по экологии и природопользованию Владиславе Атмахове. По законодательству за указанные выше нарушения депутат подлежит освобождению от занимаемой государственной должности в связи с утратой доверия.

Ранее заключенный в СИЗО по обвинению в получении взятки и похищении человека экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин решил добровольно отказаться от мандата. Его место занял Владислав Сивый.



