Никифоров, Розогин и Мень не вошли в состав нового правительства РТ

Стал известен список тех, кто не вошел в новое правительство РФ.

Из министров него не вошли Александр Ткачев (Минсельхоз), Михаил Мень (Минстрой), Николай Никифоров (Минсвязи), Владимир Пучков (МЧС), Сергей Донской (Минприроды), Максим Соколов (Минтранспорта), Александр Галушка (министр по развитию Дальнего Востока), Лев Кузнецов (министр по развитию Северного Кавказ) и Михаил Абызов (министр по вопросам Открытого правительства).

Так в правительство не вошли Александр Хлопонин, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, которые занимали посты вице-премьеров.

Ранее Путин одобрил кандидатуры в новый состав правительства.