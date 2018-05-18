Суд рассмотрит жалобу на блокировку Telegram 14 июня

Мосгорсуд назначил на 14 июня заседание, на котором рассмотрит апелляционную жалобу на блокировку в России мессенджера Telegram.



Защита оспорила решение, которым одновременно мессенджер был заблокирован, а Роскомнадзор получил право начать блокировку до вступления решения в законную силу, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Защита подчеркивает, что заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.

Отмечается, что ситуация привела к блокировке миллионов «лишних» IP-адресов, которая «оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, не имеющих ничего общего с Telegram».

Ранее СМИ сообщили, что для обхода блокировок в России мессенджер Telegram использует способы, аналогичные запатентованным около 10 лет назад учеными Минобороны.