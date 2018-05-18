Суд рассмотрит жалобу на блокировку Telegram 14 июня
Мосгорсуд назначил на 14 июня заседание, на котором рассмотрит апелляционную жалобу на блокировку в России мессенджера Telegram.
Защита оспорила решение, которым одновременно мессенджер был заблокирован, а Роскомнадзор получил право начать блокировку до вступления решения в законную силу, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Защита подчеркивает, что заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.
Отмечается, что ситуация привела к блокировке миллионов «лишних» IP-адресов, которая «оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, не имеющих ничего общего с Telegram».
Ранее СМИ сообщили, что для обхода блокировок в России мессенджер Telegram использует способы, аналогичные запатентованным около 10 лет назад учеными Минобороны.
Справка
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.
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