В Татарстане сегодня ожидается град и до +29 градусов

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В Татарстане сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза и град.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер будет юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, днем и вечером локально шквал до 23 м/с.

В Татарстане максимальные температуры воздуха днем будут от +24°С до +29°С.

В Казани столбики термометров покажут от 25 до 28 градусов выше ноля. В Набережных Челнах будет от +24°С до +26°С.

Напомним, МЧС РФ по РТ предупредило о грозе, шквале и граде до 20.00 18 мая.