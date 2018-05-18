Центробанк рассмотрит возможность распространения санации на НПФ и финансовые холдинги

Банк России рассматривает вопрос распространения механизма санации на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и финансовые холдинги. Об этом сообщил директор департамента финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Александр Жданов.



«Проведя санацию банка «Открытие», стало понятно, что проблема кроется, конечно, не только в банковском секторе, но и в других финансовых компаниях, в группах. <…> Проблема кроется не только в головной организации, но и распределена по периметру группы», — передает «Коммерсант» со ссылкой на представителя ЦБ.

Зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что тема санации НПФ не такая простая, и нельзя полностью скопировать модель санации банков. По его словам, у пенсионных фондов фактически есть три отдельных баланса — собственные средства, накопления и резервы.

«Подходить к этому вопросу необходимо намного более комплексно — каким образом построить мостики между капиталом и собственными средствами и накоплениями и резервами», — пояснил Чистюхин.

Напомним, санация банков позволила предотвратить в 2017 году потерю 2,6 трлн рублей.

Ранее в ЦБ сообщили, что кредитные учреждения заработали суммарно 537 млрд рублей прибыли с января по апрель 2018 года.