Сенат США одобрил кандидатуру Джины Хэспел на пост директора ЦРУ

Большинство членов сената Конгресса США одобрили кандидатуру Джины Хэспел на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По итогам голосования, 54 сенатора из 100 высказались «за» ее кандидатуру, «против» — 45.

Отмечается, что до этого Хэспел также прошла процедурное голосование, набрав 54 голоса «за» и 44 «против», гарантируя, таким образом, себе утверждение на пост главы ЦРУ, передает «Интерфакс».

Напомним, что Хэспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ в апреле этого года. Однако в мае сообщалось, что она может покинуть пост в связи с подозрением ее в применении пыток в отношении подозреваемых в терроризме заключенных в американской тюрьме в Таиланде.