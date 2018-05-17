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Сенат США одобрил кандидатуру Джины Хэспел на пост директора ЦРУ

23:49, 17.05.2018
Сенат США одобрил кандидатуру Джины Хэспел на пост директора ЦРУ
Фото: ru.m.wikipedia.org / Rockhead126

Большинство членов сената Конгресса США одобрили кандидатуру Джины Хэспел на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). По итогам голосования, 54 сенатора из 100 высказались «за» ее кандидатуру, «против» — 45.

Отмечается, что до этого Хэспел также прошла процедурное голосование, набрав 54 голоса «за» и 44 «против», гарантируя, таким образом, себе утверждение на пост главы ЦРУ, передает «Интерфакс».

Напомним, что Хэспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ в апреле этого года. Однако в мае сообщалось, что она может покинуть пост в связи с подозрением ее в применении пыток в отношении подозреваемых в терроризме заключенных в американской тюрьме в Таиланде.

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