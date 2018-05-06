СМИ: Хэспел может покинуть пост главы ЦРУ из-за подозрений по делу о пытках

Кандидатура и. о. директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джины Хэспел может быть отозвана в связи с подозрением ее в применении пыток в отношении подозреваемых в терроризме заключенных в американской тюрьме в Таиланде.



Как пишет RT со ссылкой на The Washington Post, сама Хэспел заинтересована в уходе с должности, если это позволит избежать ущерба ее репутации и репутации ЦРУ.

Напомним, что Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ в апреле этого года.