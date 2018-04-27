Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ

Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

«Заместитель директора Джина Хэспел взяла на себя исполнение обязанностей директора Центрального разведывательного управления США», — цитирует RT сообщение ЦРУ.

Gina Haspel Assumes Role of Acting Director of the Central Intelligence Agencyhttps://t.co/lAaIfyADqF pic.twitter.com/cbp2ethJCn

— CIA (@CIA) 26 апреля 2018 г.

Также сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовало большинство из 100 сенаторов. Комитет сената по иностранным делам с небольшим перевесом голосов одобрил его кандидатуру. Тогда за него проголосовали 11 из 20 человек.