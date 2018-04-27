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Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ

01:24, 27.04.2018

Джина Хэспел стала исполняющей обязанности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

«Заместитель директора Джина Хэспел взяла на себя исполнение обязанностей директора Центрального разведывательного управления США», — цитирует RT сообщение ЦРУ.

Также сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовало большинство из 100 сенаторов. Комитет сената по иностранным делам с небольшим перевесом голосов одобрил его кандидатуру. Тогда за него проголосовали 11 из 20 человек.

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