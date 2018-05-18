АвтоВАЗ планирует продать в 2018 году 350 тысяч машин LADA

С января по апрель АвтоВАЗ продал 109,8 тыс. автомобилей. До конца текущего года концерн планирует продать еще 240 тыс. машин. Таким образом, продажи увеличатся как минимум на 12% — до 350 тысяч единиц.

Кроме того, возрастут и объемы производства. По подсчетам специалистов, за период с января по декабрь с конвейеров тольяттинского и ижевского заводов сойдут 570,8 тыс. машин, то есть на 13% больше, чем в 2017. Часть из них отправится на экспорт, сообщает «Автовзгляд».

Напомним, самыми популярными в апреле моделями АвтоВАЗа стали Lada Vesta (7786 шт.), Lada Xray (4309 шт.) и Lada Largus (4116 шт.)