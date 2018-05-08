Продажи АвтоВАЗа с начала года выросли на 25,1%

АвтоВАЗ с начала года увеличил продажи на 25,1% — до 109,8 тыс. автомобилей. Рост продаж в апреле в годовом выражении составил 16,6% (30,7 тыс. шт.), сообщает «Автостат» со ссылкой на релиз компании.

Отмечается, что самыми популярными в апреле моделями стали Lada Vesta (7786 шт.), Lada Xray (4309 шт.) и Lada Largus (4116 шт.)

Кроме того, согласно отчету компании, в I квартале 2018 года финансовое состояние автопроизводителя улучшилось. По МСФО автопроизводитель продемонстрировал прибыль 609 млн рублей при убытке 2,8 млрд рублей год назад. По РСБУ — сократил убыток до 128 млн рублей против 4 млрд рублей годом ранее, передает «Коммерсантъ».

Напомним, в России продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта по итогам февраля увеличились на 24,7% и составили 133 177 машин.