Российский режиссер завоевал награду на Каннском кинофестивале

Российский режиссер Игорь Поплаухин занял второе место в конкурсе студенческого короткометражного кино «Синефондасьон» на Каннском кинофестивале. Режиссер учится в Московской школе нового кино. Об этом сообщается на сайте смотра.

Фильм, с которым он выступил на фестивале, называется «Календарь». Он длится 28 минут и рассказывает о женщине, которая выходит из зоны комфорта и отправляется в долгое путешествие.

Напомним, ранее кинолента российского режиссера Ленара Камалова «Дежурство» (Phone Duty) победила в номинации «Лучший короткометражный художественный фильм» на нью-йоркском кинофестивале Tribeca.