Новости общества

15:39 МСК
Новости раздела
Общество

Российский фильм о войне в Донбассе выиграл приз нью-йоркского кинофестиваля

11:05, 28.04.2018
Российский фильм о войне в Донбассе выиграл приз нью-йоркского кинофестиваля
Фото: скриншот

Кинолента российского режиссера Ленара Камалова «Дежурство» (Phone Duty) победила в номинации «Лучший короткометражный художественный фильм» на нью-йоркском кинофестивале Tribeca.

В центре сюжета история ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики с позывным Кот, роль которого исполнил писатель Захар Прилепин.

«Этот фильм удивительным образом очеловечивает войну», — передает «Коммерсант» со ссылкой на жюри кинофестиваля.

Кинофестиваль Tribeca проходит в Нью-Йорке с 2002 года. Его основали актер Роберт де Ниро, продюсер Джейн Розенталь и предприниматель Крейг Хаткофф в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года.

Ранее стало известно, что фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о начале карьеры музыканта Виктора Цоя включили в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.

ОбществоКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция c Евгенией Шамис, советником по развитию Союза инновационных территориальных кластеров
Официальные партнеры