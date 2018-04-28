Российский фильм о войне в Донбассе выиграл приз нью-йоркского кинофестиваля

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Кинолента российского режиссера Ленара Камалова «Дежурство» (Phone Duty) победила в номинации «Лучший короткометражный художественный фильм» на нью-йоркском кинофестивале Tribeca.



В центре сюжета история ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики с позывным Кот, роль которого исполнил писатель Захар Прилепин.

«Этот фильм удивительным образом очеловечивает войну», — передает «Коммерсант» со ссылкой на жюри кинофестиваля.

Кинофестиваль Tribeca проходит в Нью-Йорке с 2002 года. Его основали актер Роберт де Ниро, продюсер Джейн Розенталь и предприниматель Крейг Хаткофф в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года.

Ранее стало известно, что фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о начале карьеры музыканта Виктора Цоя включили в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля.