Губернатор Тюменской области может возглавить Минстрой РФ — СМИ

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассматривается в качестве кандидата на пост министра строительства и ЖКХ.

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, нынешний глава ведомства Михаил Мень, который занимает эту должность с 2013 года, сам несколько раз просился у руководства страны в отставку.

Якушев является давним соратником мэра Москвы Сергея Собянина. Когда в 2001 году тот стал губернатором Тюменской области, Якушев был назначен его заместителем, а после перехода Собянина на должность градоначальника занял его пост.

Ранее СМИ сообщили, что исполняющие обязанности министра труда Максим Топилин и министра здравоохранения Вероника Скворцова сохранят свои посты в новом правительстве.