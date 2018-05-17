Скворцова и Топилин сохранят свои посты в новом правительстве — СМИ

Исполняющие обязанности министра труда Максим Топилин и министра здравоохранения Вероника Скворцова сохранят свои посты в новом правительстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и собеседника, близкого к правительству.

Отмечается, что Ольга Васильева, занимавшая пост министра образования, после разделения Минобрнауки на два новых ведомства возглавит министерство просвещения.

На пост главы нового министерства науки и высшего образования претендуют ее заместитель Григорий Трубников, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков и директор Российского научного фонда Александр Хлунов.

Сегодня Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить ее вице-премьером по социальным вопросам в новом составе правительства.