Когогин остался в совете директоров АвтоВАЗа

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин остался в совете директоров АвтоВАЗа.

Как пишет «Интерфакс», акционеры компании сменили 4 из 15 членов совета директоров.

Из состава вышли председатель комитета по управлению Nissan North America Дени Ле-Вот, исполнительный вице-президент по производству и цепочке поставок группы Renault Жозе-Висант Де Лос Мозос, главный директор по эффективности группы Renault Штефан Мюллер и гендиректор АО «РТ-Финанс» Андрей Сапелин. Их места заняли исполнительный вице-президент по планированию продуктов группы Renault Бруно Анселен, директор по партнерствам и управлению региона Евразия Renault s.a.s. Филипп Жеоль, новый президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис и первый зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков.

Также в состав совета директоров АвтоВАЗа вошли его глава Сергей Скворцов, зампредправления «Роснано» Владимир Аветисян, главный руководитель по обеспечению конкурентоспособности группы Renault Тьерри Боллоре, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Эдуард Вайно, исполнительный вице-президент по инжинирингу группы Renault Гаспар Абеллан, заместитель гендиректора «Ростеха» Игорь Завьялов, председатель профкома АвтоВАЗа Сергей Зайцев, исполнительный вице-президент по инжинирингу производства и управлению цепочкой поставок альянса Renault-Nissan Жером Олив, заместитель председателя совета директоров ПАО «АвтоВАЗ», президент АвтоВАЗа (до 31 мая 2018 г.), старший вице-президент, председатель региона Евразия группы Renault Николя Мор, а также старший вице-президент, контролер группы Renault Тьерри Пьетон.

Ранее сообщалось, что продажи АвтоВАЗа с начала года выросли на 25,1%.

