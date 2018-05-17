Казанцев попросили не гулять с собаками около озера Кабан и не пугать лебедей

Специалисты Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам призвали казанцев не гулять с собаками около озера Кабан и не пугать лебедей-шипунов.

Как пояснили в ведомстве, сейчас птицы высиживают на берегах Кабана яйца и следят за их сохранностью. Если лебедей напугает человек или животное, то птицы, скорее всего, сменят место постоянного обитания, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее лебедь стал символом санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане, который стартовал 1 апреля.