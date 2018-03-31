1 апреля в Татарстане стартует санитарно-экологический двухмесячник, его символом снова стал лебедь

В воскресенье, 1 апреля, в Татарстане стартует традиционный санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий городов и муниципальных районов. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на республиканском совещании.

«В первые дни двухмесячника нам следует максимально выявлять и фиксировать основную массу мест несанкционированного складирования мусора, чтобы у муниципалитетов и собственников земельных участков была возможность их оперативно ликвидировать до майских праздников», — сказал он.



В целях выявления нарушений планируется организовать авиаоблеты, провести комиссионные объезды полос отвода железной дороги и прилегающей к ней территории, вести активную работу с населением.

Шадриков призвал глав районов и городов обеспечить приведение в порядок дворовых территорий, детских площадок, частного жилого сектора, гаражных кооперативов, очистку мест массового отдыха граждан, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Как отмечает пресс-служба Минэкологии РТ, в этом году символом двухмесячника станет лебедь. В прошлом году символом также был лебедь, убирающий озеро Кабана.

Напомним, что в ходе прошлого двухмесячника, который прошел в 2017 году, было наложено штрафов на 29,3 млн рублей.