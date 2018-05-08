Министр спорта Самарской области: «Потеря «Лады» — это колоссальная политическая ошибка»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин считает большим ударом вылет тольяттинской «Лады» из КХЛ.

«Лада» вылетела в первую очередь из-за 100-процентного бюджетного финансирования. Хотя это, считаю, большой удар. За 6 лет Николаем Ивановичем было построено 17 арен в Самарской области. И в регионе реально хоккейный бум. Но та пирамида, во главе которой должна была быть «Лада», теперь разрушена. Считаю, что это колоссальная политическая ошибка. У нас же ничего хоккейного нет и в соседних субъектах — ни в Оренбурге, ни в Саратове, ни в Ульяновске», — сказал Шляхтин.

Напомним, что «Лада» исключена из участников следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге и будет выступать в ВХЛ.

Ранее тольяттинский клуб возглавил уфимский воспитанник Анатолий Емелин, который был главным тренером «Автомобилиста» в 2013—2015 годах.