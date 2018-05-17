ООН: численность населения России сократится до 132,7 млн человек к 2050 году

Численность населения России к 2050 году может снизиться до 132,7 млн человек. Такой прогноз представлен в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

В нем сказано, что к 2050 году численность населения российских городов вырастет на 3 млн и достигнет 110,6 млн человек (доля городского населения составит 74,4%). Население в селах страны к тому же году сократится до 22,1 млн с 36,8 млн человек.



При этом население крупнейших российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга — вырастет незначительно, уверены эксперты ООН. В столице России к 2035 году будут проживать 12,8 млн, а в Санкт-Петербурге — 5,6 млн человек.

В Росстате считают, что благодаря притоку мигрантов Россия может увеличить численность населения до 154 млн человек к 2036 году.