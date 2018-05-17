«АК БАРС» Банк понижает процентные ставки по ипотечным продуктам

ПАО «АК БАРС» Банк понижает процентные ставки по основным ипотечным продуктам, также кредиты свыше 3 млн рублей теперь выдаются на особых условиях.

Максимальную выгоду по новым условиям можно получить в рамках программы «Перспектива» и «Мегаполис». Банк предлагает ипотеку под 8,9% годовых на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке жилья стоимостью более 3 млн рублей (более 8 млн руб. для недвижимости, расположенной в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области ). Снижение ставок произошло также по программам на приобретение частных домов и земельных участков — от 10,6%, а также по программе для покупки коммерческой недвижимости — 12,5%. Продуктовая линейка Банка дополнена программой кредитования на строительство индивидуального жилого дома на любой стадии строительства под залог имеющейся недвижимости.



Более подробную информацию по кредитным продуктам банка можно узнать здесь.

Партнёрский материал