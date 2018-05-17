В Казани демонтируют 12 незаконно установленных павильонов
Исполком Казани постановил снести 12 нестационарных сезонных торговых объектов.
Речь идет о лотках по продаже овощей на ул. Зорге (пять штук) и проспекте Победы (семь штук), говорится в постановлении в сборнике документов исполкома города.
Отмечается, что если собственник не демонтирует их сам, объекты ликвидирует город, до конца мая.
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