В Казани демонтируют 12 незаконно установленных павильонов

Исполком Казани постановил снести 12 нестационарных сезонных торговых объектов.



Речь идет о лотках по продаже овощей на ул. Зорге (пять штук) и проспекте Победы (семь штук), говорится в постановлении в сборнике документов исполкома города.

Отмечается, что если собственник не демонтирует их сам, объекты ликвидирует город, до конца мая.

«Реальное время» рассказывало, что весной в Ижевске киоск у автовокзала сносили силами судебных приставов.