«Амкар», «Анжи», «Енисей» и «Тамбов» начинают борьбу за место в Премьер-лиге

17 мая состоятся первые матчи переходного этапа команд футбольной Премьер-лиги России и Футбольной национальной лиги.

Первыми на поле выйдут красноярский «Енисей» и махачкалинский «Анжи». Игра в Красноярске начнется в 15.00 мск.

В 17.30 мск на поле стадиона «Звезда» в Перми стартует поединок местного «Амкара» и ФК «Тамбов».

Трансляции обеих встреч запланированы на телеканале «Наш Футбол» в прямом эфире.

Напомним, «Амкар» занял 13-е место по итогам сезона в РФПЛ, а «Анжи» остановился на 14-й строчке.

«Енисей» занял 3-е место в первенстве ФНЛ 2017/2018, «Тамбов» — 4-е.

