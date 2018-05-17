В Ижевске появится памятник пограничникам
К 100-летию пограничной службы России власти Ижевска решили установить памятник пограничникам.
Он появится рядом с мемориалом воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Памятник будет представлять собой камень высотой 1,3 метра, на котором лежит символ погранвойск — зеленая фуражка, пишет Udm-info.
Также на камне будет прорисована карта современной России, а элементами конструкции мемориала станут двухметровый пограничный столб и флагшток высотой 4 метра.
Установить памятник собираются в ближайшее время.ОбществоВластьИнфраструктура Удмуртия
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