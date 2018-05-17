В Казань приедет кубок ЧМ-2018

Сегодня, 17 мая, в Казани на площади Тысячелетия пройдет официальная церемония приветствия кубка чемпионата мира по футболу — 2018.



С 18 по 19 мая увидеть и сфотографироваться с кубком смогут все желающие, сообщается на официальном сайте мэрии Казани.

18 мая на стадионе «Тасма» в рамках всероссийской кампании «#Готовы #Открытьсердца» состоится юнифайд-матч, призванный привлечь внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями.

Кубок прибыл в Россию 1 мая. После этого он путешествовал по городам-участникам ЧМ-2018.