В Казань приедет кубок ЧМ-2018
Сегодня, 17 мая, в Казани на площади Тысячелетия пройдет официальная церемония приветствия кубка чемпионата мира по футболу — 2018.
С 18 по 19 мая увидеть и сфотографироваться с кубком смогут все желающие, сообщается на официальном сайте мэрии Казани.
18 мая на стадионе «Тасма» в рамках всероссийской кампании «#Готовы #Открытьсердца» состоится юнифайд-матч, призванный привлечь внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями.
Кубок прибыл в Россию 1 мая. После этого он путешествовал по городам-участникам ЧМ-2018.
Справка
Чемпионат мира по футболу впервые в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Футбольные матчи примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону.
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