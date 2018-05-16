Завтра в Казань на три дня привезут главный трофей чемпионата мира по футболу

Завтра, 17 мая, главный футбольный трофей на планете — знаменитый Кубок мира впервые приедет в Казань. В общей сложности Официальный Кубок проведет в столице Татарстана 3 дня.

Торжественная церемония приветствия Кубка состоится на площади Тысячелетия 17 мая. В мероприятии примут участие первые лица республики и города, а также представители коммерческих партнеров. А 18 мая на стадионе «Тасма» в рамках всероссийской кампании «#Готовы #Открытьсердца» состоится юнифайд-матч, призванный привлечь внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями.

В последующие два дня, 18 и 19 мая, Кубок мира будет выставлен на площади Тысячелетия в специальном шатре, где каждый желающий сможет увидеть его собственными глазами и сделать памятную фотографию.

Напомним, чемпионат мира в России стартует 14 июля и завершится 15 июля. В Казани первый матч состоится 16 июня, когда на поле выйдут сборные Франции и Австралии. Последний поединок группового этапа на «Казань Арене» пройдет 27 июня. В этот день сразятся команды Южной Кореи и Германии. Также столица Татарстана примет матчи 1/8 и 1/4 финала.



