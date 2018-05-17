Ученые пересадили память от одной улитки к другой с помощью РНК

Специалисты пришли к выводу, что память можно пересадить. Эксперимент с улитками, который провели ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, завершился успешно. Об этом сообщает N+1.

Ученые разделили улиток на две группы с одной стороны те, что жили в безопасности, а с другой — подверженные воздействиям извне. Специалисты применяли слабые удары электрического тока. Через несколько дней, когда у моллюсков выработался защитный рефлекс, они извлекли из их тела нервные узлы, выделили их РНК и ввели эти молекулы в нейроны первой группы моллюсков.

После этого в определенное время мышцы улиток начинали сокращаться, ожидая нового удара током, несмотря на то, что ранее они не подвергались этой болезненной процедуре.

Ранее исследователи обнаружили белок, ответственный за развитие агрессивной Т-клеточной лейкемии. Ученые изучили образцы тканей пациентов с раком крови и выяснили, что у них увеличен уровень белка UFD1.