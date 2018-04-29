Ученые обнаружили белок, провоцирующий лейкемию

Исследователи из Бостонского университета обнаружили белок, ответственный за развитие агрессивной Т-клеточной лейкемии.



Ученые изучили образцы тканей пациентов с раком крови и выяснили, что у них увеличен уровень белка UFD1, сообщает EurekAlert. Отмечается, что искусственное снижение активности генов, отвечающих за синтез этого белка остановило рост опухоли. При этом вмешательство никак не отразилось на состоянии здоровых тканей.

По словам одного из исследователей Хуэй Фэна, в настоящее время все известные методы лечения болезни очень токсичные и тяжело переносятся пациентами. Открытие дает надежду на разработку лекарства, которое не будет вредить здоровым тканям.

Ранее американские биологи имплантировали мышам клетки человеческого мозга и изучили, как операция повлияла на их поведение.